القبض على 6 اشخاص امتهنوا السرقة في جرش واربد

الاصلاح نيوز-

القت شعبة البحث الجنائي في اقليم الشمال القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا 7 قضايا سرقات في جرش وشخصين تخصصا في سرقة الاجهزة الخلوية في اربد وتعيد اجزاء كبيرة من المسروقات.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الثلاثاء ، ان العاملين في قسم بحث جنائي جرش ومن خلال متابعتهم لعدد من قضايا السرقات ضمن اختصاص محافظة جرش تمكنوا من الوصول لأربعة اشخاص اشتبه بهم في ارتكاب تلك السرقات حيث تم التأكد من تلك المعلومات وبمزيد من التحقيقات تم تحديد مكان اخفاء المشتبه بهم للمسروقات في منزل احدهم وجرى تفتيشه بالطرق القانونية حيث تم ضبط المشتبه به وعثر داخل المنزل على مجموعة من المسروقات , واعترف وبالتحقيق معه بسرقة سبعة منازل لمواطنين بالاشتراك مع ثلاثة اخرين وجرى القاء القبض عليهم جميعا وما زال التحقيق جاريا .

وفي محافظة اربد ونتيجة للتحقيقات التي قام بها كوادر البحث الجنائي هناك حول عدد من قضايا سرقات لأجهزة كهربائية وهواتف الخلوية التي وقعت على مواطنين او محال تجارية , فقد تمكنوا من شخصين مشتبه بهما بارتكاب تلك السرقات وهما من ذوي الاسبقيات الجرمية وجرى القاء القبض عليهما واستعادة عدد الاجهزة والهواتف المسروقة واعادتها لأصحابها واحالة المقبوض عليهما للقضاء .