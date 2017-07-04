برامج التأمين الطبية الفردية من الشرق العربي للتأمين بتغطية شاملة

الاصلاح نيوز-

تتطلع دائماً شركة gig | الشرق العربي للتأمين الى تقديم كل ما هو أفضل من برامج التأمين الطبية الفردية التي تمتاز بتغطيتها لكافات إحتياجات عملائها الكرام وتوفيرها لعدة برامج تأمينية بمستويات ومميزات مختلفة وفريدة, ومن هنا تقدم الشركة باقة من برامج كراون عائلتي لتأمين كافة أفراد العائلة داخل وخارج المستشفى/داخل وخارج الأردن.

تمنحكم شركة gig | الشرق العربي للتأمين عدد من برامج التأمين الطبي الفردية (كراون عائلتي داخل وخارج المستشفى, كراون عائلتي بلا حدود, كراون عائلتي داخل المستشفى فقط).

تقدم لكم هذه البرامج مزايا وخدمات عديدة كتغطية المواليد الجدد من اليوم الأول للولادة شريطة خلوهم من الأمراض والتشوهات الخلقية والوراثية, تغطية مباشرة من خلال الجهات الطبية المعتمدة ضمن شبكة طبية واسعة مميزة ومنتشرة في جميع أنحاء المملكة, بالإضافة إلى تغطية حالات الولادة, تغطية الجلطات الدماغية ومضاعفاتها, تغطية الإقامة والعناية الحثيثة وتغطية كافة الإجراءات داخل المستشفى بما يشمل التصوير الطبقي والرنين المغناطيسي والفحوصات المخبرية والأدوية العلاجية المتعلقة بالحالات المرضية وغيرها الكثير من التغطيات والمزايا, مع إمكانية تغطية العلاجات السنية ببرامج متعددة.