معرض جوردن فود يفتتح الاربعاء

الاصلاح نيوز-

تفتتح في السادسة من مساء يوم غد الاربعاء فعاليات معرض الغذاء الاردني الدولي الثالث ‘جوردن فود 2017’ الذي يقام بارض المعارض على طريق المطار.

ويسعى المنظمون للمعرض الذي يشارك فيه اكثر من 60 شركة، لاطلاع المواطنين على المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الأردن وصناعاته من الأغذية والجهد الذي يبذل لتوفير المواد والسلع الغذائية بالسوق المحلية وبجودة ومواصفات عالية.

وسيفتح المعرض ابوابه مجانا من الساعة الرابعة عصرا وحتى منتصف الليل، ويتضمن فعاليات مختلفة من تذوق للطعام وتوزيع هدايا وجوائز وتوفير مواقف للسيارات والعاب للأطفال ومكان ترفيه للعائلة.

ويقام معرض ‘جوردن فود’ على مساحة 4 الاف متر وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض ‘إبكو’، بالتعاون مع غرفة صناعة عمان وبدعم من البنك العربي الاسلامي الدولي ومجموعة العملاق الصناعية.

ووفقا لمدير عام شركة ‘ابكو’ رائد ابو سعدة، يشكل المعرض الذي يستمر خمسة ايام، فرصة لاطلاع المواطنين على المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الاردن من المواد والسلع الغذائية والمستوى المتقدم الذي وصلته صناعة الغذاء الاردنية.

واشار ابو سعدة في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء الى ان ‘جوردن فود’ يعتبر اكبر معرض للغذاء بالمملكة، ويضم تحت سقفه الصناعات الوطنية والمستوردات الغذائية وقطاع التعبئة والتغليف.

وقال إن المعرض يتيح الفرصة للمستهلك والمواطن للاطلاع على البدائل المتوفرة في السوق المحلية من مختلف اصناف المواد الغذائية، وبخاصة الأساسية والمستوى المتميز الذي وصلته الصناعة الوطنية، بالإضافة للتواصل مع المنتجين والمستوردين.

ولفت ابو سعدة الى ان المعرض سيوفر مختلف السلع الغذائية الأساسية وتوزيع عينات مجانية كونه سيجمع المستوردين والتجار والمصنعين وأصحاب المراكز التجارية الكبرى تحت سقف واحد.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية الأردني من القطاعات الاقتصادية المهمة وينتسب إليه حوالي 15 ألف شركة بمختلف مناطق المملكة فيما تصل فاتورة الغذاء الأردنية المستوردة لنحو 3 مليارات دينار سنويا.

بترا