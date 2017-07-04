125 ألف طالب وطالبة يتوجهون اليوم لأداء امتحان ‘‘صيفية التوجيهي‘‘

الاصلاح نيوز-

يتوجه 125378 طالبا وطالبة من كافة الفروع الاكاديمية والمهنية صباح اليوم لأداء امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الصيفية الحالية، والتي تنتهي في 18 تموز (يوليو) الحالي.

وكانت وزارة التربية والتعليم استبقت الحدث في لقاء صحفي أول من أمس بشر وزيرها عمر الرزاز بنقلة نوعية سيشهدها امتحان “التوجيهي”، في وقت اكد “حرص الوزارة على سمعة وهيبة الامتحان وضبط إجراءات عقده”.

وأشار الرزاز حينها الى استكمال الوزارة كافة الاستعدات الإدارية والفنية اللازمة لعقد الامتحان، وتوفير البيئة المناسبة للطلبة في القاعات.

وبحسب جدول الامتحانات، يمتحن طلبة الفروع الاكاديمية في أولى جلسات الامتحان في مبحث الرياضيات م.4، رياضيات م.4 لطلبة “الصناعي”، انتاج حيواني م.4 لطلبة “الزراعي”، ورياضيات اضافية لطلبة “الفندقي”، ورسم وتصميم م.2 لطلبة الاقتصاد المنزلي.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت عددا من الرسائل لطلبة “التوجيهي” تضمنت الارشادات والتعليمات الناظمة للامتحان والنصائح والمحظورات التي دأبت الوزارة على تعميمها سنويا، إضافة الى مواعيد جلسات الامتحان، مشيرة الى ان الأسئلة موضوعة بعناية وتراعي مستويات وقدرات الطلبة المختلفة.

واكدت الرسائل توفير بيئة تعليمية مناسبة اثناء انعقاد امتحان التوجيهي ومن ضمنها توفير المراوح واجهزة التكيف والتبريد ومياه الشرب المعدنية داخل القاعات.

من جهته قال الناطق الاعلامي للوزارة وليد الجلاد ان الوزارة دعت الطلبة المشتركين في الامتحان في أكثر من مناسبة لقراءة التعليمات الخاصة بالامتحان، والالتزام بما جاء فيها، حرصاً على سلامة سير امتحاناتهم، مذكرا بأن مخالفة التعليمات الناظمة للامتحان تستوجب عقوبات متنوعة، بدءا بالإنذار، فإلغاء الامتحان لمبحث واحد، او لمباحث الدورة كاملة، او لدورتين امتحانيتين متتاليتين.

إلى ذلك، اعلنت وزارة التربية والتعليم تشكيل عن غرفة عمليات في مركز الوزارة، بالإضافة إلى غرفة العمليات في إدارة الامتحانات والاختبارات، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد ان غرفة العمليات ستعمل على متابعة مجريات امتحان الثانوية العامة واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي من خلال الأرقام: 0777209900، 0777417439، 0796142000، 0790856829، 5699916، 5654918، فاكس 4646654 / 06، ومن خلال صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي: https://www.facebook.com/edugovjo/ و https://twitter.com/edugovjo.