إغلاق حدائق الحسين لإقامة مهرجان صيف عمان

الاصلاح نيوز-

أعلنت أمانة عمان عن إغلاق حدائق الحسين أمام المواطنين والمركبات في الفترة مابين السادس والخامس عشر من الشهر الحالي؛ لإقامة فعاليات مهرجان صيف عمان.

وتاتي إجراءات الإغلاق بهدف تنظيم الحركة المرورية في الموقع امام المركبات والمواطنين باستثناء الوفود الرسمية لزوار متحف السيارات الملكي وزوار متحف الطفل، وعلى النحو الاتي:

الفترة الصباحية وتمتد من الساعة السابعة صباحا ولغاية الساعة الرابعة عصرا “اغلاق تام للمشاة والمركبات”.

والفترة المسائية تبدأ من الساعة الرابعة عصرا ولغاية الثانية عشر منتصف الليل ” اغلاق تام امام حركة المركبات والسماح للمشاة بعد التفتيش.

وتنطلق مساء الخميس المقبل فعاليات المهرجان، في دورته الحادية عشرة ، عند الساعة الثامنة مساء على المسرح الرئيسي في حدائق الحسين.

وستقام الفعاليات بأربعة مواقع هي المسرح الرئيسي وتقام عليه الفعاليات الفنية والمسرحيات، والمدرج لفعاليات مسرح المواهب الشابة ومنطقة الاطفال وتتضمن فعاليات ثقافية وترفيهية ومنطقة الاسواق التي تعرض المنتجات التراثية والحرفية والماكولات بالتعاون مع جمعية صناع الحرف وسوق جارا.

من الجدير بالذكر أن صيف عمان هو المهرجان الوحيد الذي يقدم نشاطات ترفيهية مجانية للمواطنين والزوار والسياح، وهي مناسبة لجميع افراد العائلة.