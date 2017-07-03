“الزراعة”: لا أضرار بالمزروعات نتيجة موجة الحر

الاصلاح نيوز-

أكدت وزارة الزراعة انه لم تسجل اي اضرار على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة التي تتأثر بها المملكة حاليا.

واشار الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين في تصريح صحفي اليوم الاثنين إلى ان مديريات الزراعة في جميع محافظات المملكة تتابع عن كثب تطبيق تعليماتها وارشاداتها عن طريق تواصلها مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والتي من شأنها الحد من اية اضرار قد تنجم عن عدم الالتزام بها وخصوصا التوقف عن عمليات التسميد والرش.

وبالنسبة للزراعات في وادي الاردن أوضح انه لم تسجل اي اضرار تذكر بفضل التنسيق بين مديرية زراعة وادي الاردن وسلطة المياه لتزويد المزارعين باحتياجاتهم المائية للتقليل من اثار الارتفاع لدرجات الحرارة.-(بترا)