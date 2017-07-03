وفاة و4 إصابات إثر تدهور مركبة في المفرق

الاصلاح نيوز-

توفي شخص واصيب اربعة آخرون اثر تدهور مركبة في محافظة المفرق اليوم الاثنين بحسب بيان للدفاع المدني.

صرحت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان لها اليوم الاثنين، أن كوادر الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت عصر اليوم مع حادث تدهور مركبة على طريق رويشد الاشقف مما أدى الى وفاة شخص وإصابة اربعة اخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة.

وأضافت إدارة الإعلام أن فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفاة الى مستشفى الملك طلال العسكري فيما وصفت الحالة العامة للإصابات بالمتوسطة.