125 الف مشترك ومشتركة يتقدمون لصيفية التوجيهي غدا

الاصلاح نيوز-

يتقدم يوم غد الثلاثاء 125378 مشتركا ومشتركة لامتحان الثانوية العامة في دورته الصيفية للعام 2017، حيث يتوزع المشتركون بواقع 83627 طالبا نظاميا و 41751 مشتركا ومشتركة دراسة خاصة.

وتبدأ أولى جلسات الامتحانات الساعة الحادية عشرة صباحا، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

ويتوزع المشاركون في الامتحان على مختلف الفروع بواقع 32711 طالبا نظاميا و 11108 طلاب دراسة خاصة في الفرع العلمي، و 36872 طالبا نظاميا و 10775 طالب دراسة خاصة في الفرع الادبي.

كما يتقدم 11356 طالب دراسة خاصة في فرع الإدارة المعلوماتية، و 762 طالبا وطالبة نظاميا للامتحان في فرع التعليم الصحي.

وفي الفرع الشرعي يتقدم للامتحان 26 طالبا نظاميا و 83 طالبا دراسة خاصة، بالإضافة إلى 6010 طالبا نظاميا و 3033 طالب دراسة خاصة في الفرع الصناعي.

وبلغ عدد الطلبة النظاميين في الفرع الزراعي 1394 و 1364 طالب دراسة خاصة، وفي الفرع الفندقي السياحي 1062 طالبا نظاميا و 416 طالب دراسة خاصة، فيما سيتقدم للامتحان 5548 طالبا نظاميا و 2858 طالب دراسة خاصة في فرع الاقتصاد المنزلي.

وكانت وزارة التربية اعلنت ان الامتحان سيعقد في 1198 قاعة موزعة على 419 مدرسة في مديريات التربية والتعليم، بالاضافة إلى 6 قاعات في مراكز الاصلاح والتأهيل، سيتقدم للامتحان فيها 26 مشتركا.

كما وجهت الوزارة عددا من الرسائل والارشادات لطلبة التوجيهي، تضمنت، ضرورة احضار بطاقة الجلوس وبطاقة الأحوال المدنية يومياُ عند تقديم الامتحان، وعدم احضار أي نوع من الأقلام ، حيث عملت الوزاره على توفيرها للطلبة في قاعات الامتحان .

ودعت الطلبة عدم احضار أي من ( أجهزة الهواتف الخلوية ، السماعات اللاقطة ، الساعات والأقلام الإلكترونية ، أو أي جهاز تسجيل أو تصوير ) إلى قاعة الامتحان، و الحضور إلى القاعة قبل بدء الامتحان بوقت مناسب ، حيث تبدأ أولى جلساته الساعة الحادية عشرة صباحاً، وتبدأ الجلسة الثانية الساعة الواحدة والنصف ظهراً .

كما اكدت اهمية الالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان، وعدم القلق والتوتر من صعوبة الامتحان ، حيث ان الأسئلة موضوعة بعناية وتراعي مستويات وقدرات الطلبة المختلفة.

ودعت الطلبة التأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة ، والوقت المحدد لكل جلسة امتحان، و عدم الاستماع إلى الإشاعات التي يتم تداولها قبل الامتحان .

بترا