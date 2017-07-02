مارادونا جديد الأزمة الخليجية .. والإعلام القطري يهاجم الأسطورة الأرجنتينية

الاصلاح نيوز-

شنت الصحف القطرية هجوما لاذعا على أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، الذي دعا اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر إلى التحلي بالشفافية الكاملة في موضوع ملف استضافة المونديال.

وقال مارادونا، الذي يشغل حاليا منصب سفير بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في حديث لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية: “تابعت التقرير الأخير للمحقق الأمريكي مايكل غارسيا، والتجاوزات الكبيرة من الجانب القطري في التعامل مع تنظيم البطولة، ولابد أن تكون قطر أكثر شفافية ووضوحا فيما يقال بشأن ما قدموه من أموال لمسؤولين، بدأ ينكشف القناع عنهم يوما بعد الآخر”.

وأضاف أسطورة كرة القدم الأرجنتينية: “أقول للمسؤولين القطريين عن ملف مونديال 2022، أمامكم متسع من الوقت لتوضيح كافة الأمور في هذا الشأن، حيث يجب عليكم قول الصدق والصراحة، وما تم تقديمه لكافة المسؤولين، وتصويتي سيكون بـ “لا” لتنظيم قطر لمونديال 2022، إذا لم يتعاملوا معنا بشفافية كبيرة في هذا الشأن. وعلى قطر أن تقول لمن دفعت الأموال، ولن أتهاون في هذا الأمر بحكم علاقتي حاليا مع “فيفا”، والدور الذي منحني إياه رئيس الاتحاد الدولي السويسري جياني إنفانتينو، الذي يبحث عن شفافية كاملة للعبة خلال السنوات المقبلة، بعد سنوات من ظلام الرشاوى في هذا الصرح الكروي الكبير”.