19 مليون يورو منحة المانية لانشاء مدارس جديدة

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الاحد برئاسة الدكتور هاني الملقي، الموافقة على اتفاقية منحة لتمويل المرحلة الاولى من برنامج انشاء المدارس في المملكة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبنك الاعمار الالماني.

وسيقدم بنك الاعمار الالماني منحة بقيمة 19 مليون يورو سيتم تخصيصها لانشاء مدارس حكومية جديدة وتوسعة بعض المدارس القائمة وتوفير الاثاث والمعدات لها الامر الذي من شانه التخفيف من الضغط على المدارس الحكومية التي تستقبل البعض منها اعدادا كبيرة تفوق طاقتها الاستيعابية نتيجة التحاق الالاف من الطلبة السوريين بالمدارس الحكومية في المملكة.

وتأتي الاتفاقية في اطار الجهود المبذولة في متابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات المالية التي اعلن عنها مجتمع المانحين خلال مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن العام الماضي وتنفيذا لمحاور العقد مع الاردن ومحضر اجتماعات المحادثات الاردنية الالمانية التي عقدت في برلين العام الماضي .