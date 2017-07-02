الهيئة المستقلة للانتخاب تصدر “دليلك الى الترشح”

الاصلاح نيوز-

أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب كتيباً بعنوان “دليلك الى الترشح” والذي تقدمه الهيئة لراغبي وراغبات الترشح ويوزع في مقار تقديم طلبات الترشح، والذي تسعى فيه الهيئة لتوعية راغبي الترشح بالمعلومات الاساسية اللازمة لهم، وليضمن نقل المعرفة لناخبيهم حتى يتمكن الجميع من الانتخاب بحريةٍ ومساواه.

وبحسب البيان الصادر عن الهيئة ، اليوم الاحد، يشتمل الكتيب على شروط الترشح ،الاوراق الثبوتية المطلوبة، والتوعية بالطعون في حال تم رفض الترشح،والرسوم الواجب استيفاؤها، والتعليمات التنفيذية الخاصة بمندوبي المرشحين، والانسحابات لمن رغب من المرشحين ضمن المدة القانونية.

كما يشتمل الكتيب على توعية خاصة بشروط والتزامات الدعاية الانتخابية، وضمانات النزاهة التي تقدمها الهيئة، وشكل ورقة الاقتراع لرئيس البلدية وعضو مجلس المحافظة وأعضاء المجلس المحلي والبلدي وصور المعزل الانتخابي ،والحالات التي تعتبر فيها أوراق الاقتراع باطلة.

ويوضح الكتيب، وفقا لبيان الهيئة، آليات الاقتراع والفرز واعلان النتائج، والنماذج الخاصة بطلبات الترشح واشعارات الاستلام الخاصة بها، ونماذج الانسحاب والقرعة ان لزمت، ونماذج عن شكل القرارات التي ستصدر عن مجلس مفوضي الهيئة بقبول طلبات الترشح أو رفضها، ونموذج اقرار افصاح مالي للمرشحين.

ودعت الهيئة راغبي وراغبات الترشح الى استلام نسختهم من الكتيب من مقار استقبال الطلبات والمعلن عنها على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة المستقلة للانتخاب اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق الثالث من شهر تموز الحالي.

(بترا)