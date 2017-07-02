الحمل الكهربائي الأعلى للصيف الحالي 3150 ميجاواط

الاصلاح نيوز–

سجل الحمل الأقصى للنظام الكهربائي في المملكة اليوم الاحد 3150 ميجاواط وهو الأعلى لصيف العام الحالي بسبب موجة حارة تشهدها المملكة رفعت درجة الحرارة الى 41 درجة مئوية.

وتوقع مساعد المدير العام للتشغيل والتخطيط في شركة الكهرباء الوطنية المهندس امين الزغل في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، ان يبلغ الحمل الأقصى منتصف الأسبوع حوالي 3300 ميجاواط لاستمرار الموجة الحارة التي تشهدها المملكة منذ يوم امس والمتوقعة حتى الثلاثاء المقبل.

وكان اعلى حمل سجله النظام الكهربائي في المملكة في الثاني من اب عام 2016 وبلغ 3165 ميجاواط عندما بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية.

واكد الزغل قدرة النظام الكهربائي على استيعاب الاحمال في ظل استطاعة توليدية تقدر بحوالي 4000 ميجاواط بما فيها الطاقة المولدة من طاقتي الشمس والرياح.

–(بترا)