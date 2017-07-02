سكان بلدة بالكرك يغلقون الطريق العام لانقطاع المياه

الاصلاح نيوز–

أقدم محتجون في بلدة بمحافظة الكرك اليوم الأحد، على قطع طريق رئيسي مار ببلدتهم، بسبب انقطاع المياه منذ فترة طويلة.

وأغلق شبان محتجون في بلدة موميا طريق الكرك الأغوار الجنوبية بالاطارات المشتعلة ومنعوا حركة السير لحين عودة المياه إلى منازلهم.

وكان سكان بلدة سكا بوادي الكرك والمجاورة لبلدة موميا اعتصموا وأغلقوا الطريق العام بداية شهر رمضان المبارك احتجاجا على انقطاع المياة عن بلدتهم.

من جهته أكد مدير إدارة المياة بالكرك المهندس مصطفى زنون عدم حدوث أية انقطاعات دائمة للمياه عن بلدة موميا، مشيرا إلى أن البلدة تحصل على حصتها من المياه كل أسبوع ولم تنقطع عنها نهائيا لفترة طويلة.

وقال إن المياه موعدها الأسبوعي في البلدة كل يوم أحد، مؤكدا لأن المياه وصلت للبلدة ضمن دورها وفقا لبرنامج تاتوزيع بالكرك.