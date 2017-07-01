شاهد: استخراج ثعبان من جسد انسان

الاصلاح نيوز-

انقلب السحر على الساحر” قد تختصر هذه المقولة ما قام به رجل صيني في الأربعين من عمره اعترف بأنه وضع الثعبان بنفسه من أجل التخلص من الإمساك الذي أصابه. وقد أظهرت لقطات نشرتها صحيفة “ميرور” البريطانية لحظة استخراج ثعبان حي من جسم مريض في عملية جراحية. وظهر الثعبان في الفيديو المنشور وهو على قيد الحياة، يتلوى ويتحرك.

وقد لجأ الرجل الصيني الذي كان على وشك مفارقة الحياة، إلى الطب الصيني البديل عن طريق إدخال ثعبان عن طريق فتحة الشرج.تحولت خطة الرجل إلى أسوأ علاج قد يتلقاه إنسان، عندما عانى من آلام في المعدة واضطر إلى الذهاب للمستشفى ليستخرجها.

وكان الرجل قد ادعى، أن ثعبان البحر قد تسلل إليه دون علمه، ولكن اعترف في وقت لاحق أنه وضعه بنفسه من أجل التخلص من الإمساك، بحسب صحيفة ميرور.