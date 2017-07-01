تقارير للمخابرات الأمريكية تشير إلى امتلاك روسيا لمخابئ نووية تحت الأرض

الاصلاح نيوز-

ذكرت التقارير نقلا عن تقرير لوكالة المخابرات العسكرية الأمريكية، أن الكرملين يحافظ على “مخابئ نووية” تحت الأرض في موسكو.

ويفترض أن يلجأ قادة روسيا إلى تلك المخابئ التي يتسع الواحد منها لآلاف الناس، في حال نشبت حرب نووية.

وجاء في أحدث تقرير للمخابرات العسكرية الأمريكية إنه تم اكتشاف مقر قيادة مخبأ في بطون الأرض تحت قصر الكرملين وآخر تحت جامعة موسكو، وبإمكان قادة روسيا أن ينتقلوا منهما إلى مخابئ مماثلة أخرى.

وأفادت جريدة “برافدا” الإلكترونية أن الاستخبارات الأمريكية أعلنت في وقت سابق أن روسيا تقوم بإنشاء عشرت المقرات تحت الأرض في أنحائها لقيادة القوات النووية.