ضاحي خلفان “المثير للجدل” يهاجم قناة الجزيرة وفيصل القاسم

الاصلاح نيوز-

هاجم الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، الإعلامي السوري، مقدم برنامج “الاتجاه المعاكس” على قناة الجزيرة فيصل القاسم، وذلك في خضم الأزمة التي تشهدها الدوحة من جهة وكل من الرياض وأبوظبي والمنامة من جهة أخرى.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “فيصل القاسم الم تستح تعمل في قناة زارها شمعون بيريز..؟ مجرد سؤال ايها القومي العروبي.. عشرون عاما والجزيرة تنشر ثقافة الردح.. أثرت في البغام وعفروه وآلاف مؤلفة من جيل ساروه وقلبت ثقافتهم الى ثقافة الله يستر منها..”

وتابع خلفان، المثير للجدل بتغريداته، قائلا: “انتظروا مقاطعة الشركات لقطر.! ااذا استمرت عفروه تدير الحوار.. فجأة واذ بقطر تناصر الثورات.. فجأة واذ بقطر تعقد صفقة مع داعش.. فجأة واذ بها تفاوض القاعدة.. فجأة واذ بها ستغتال ابا متعب.. فجأة كان هناك!! فجأة واذ بها تخطط مع الحوثي ضد المملكة.. فجأة واذ بها تخرج من الرياض الى احضان روحاني.. فجأة واذ بالكواري يصلي عند قبر الخميني.. فجاءة كان هناك.”

وأضاف: “اتركوا عنكم المفاجآت واحترموا المواثيق والعلاقات.. واندموا على ما ولى من تصرف اخرق وفات. وإلا الأصعب آت.. اما الانضمام الى التحالف الذي تقوده المملكة او المتوقع التهلكة..! المواطن القطري أمسى اسير هاجس كراهية يحيط بقطر عالميا.. تعلم قطر علم اليقين ان كل الجماعات الارهابية خرجت من رحم الاخوان المسلمين ورغم ذلك تدعم أم الإرهاب هذه الجماعة المجرمة.. وتقف مع ايران الإرهاب.”

وأردف نائب رئيس شرطة دبي بالقول: “ارادت سياسيا قطر أن تبرهن بأنها لا تدعم الارهاب…وانضمت الى ايران راعية الارهاب العالمي..! هذا ألا يسمى بالغباء السياسي…!! المفاوضات التي تجريها قطر مع الارهابيين للإفراج عن المخطوفين يقابلها تمويل للجماعات الارهابية في صورة فدية.. انت اخطف وانا وسيط والمال لك.”