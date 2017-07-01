بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات البلدية واللامركزية الاثنين

الاصلاح نيوز–

تبدأ بعد غد الاثنين مرحلة الترشح للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات 2017، والمقرر اجراؤها في الخامس عشر من شهر آب المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، في بيان للهيئة، اليوم السبت، أنه على الراغبين بالترشح تقديم طلب الترشح شخصياً في مقار لجان الانتخاب المنتشرة في جميع انحاء المملكة خلال ساعات الدوام الرسمي، وكذلك الحصول على طلب الترشح من خلال الموقع الالكتروني للهيئة.

وأشار البيان إلى انه يتوجب على كل من يرغب بالترشح لرئاسة البلدية أو عضوية المجلس البلدي أو المجلس المحلي أن يكون قد أكمل 25 سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.

وأن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح إذا كان موظفا أو مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو بلدية، كما يتوجب على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال تلك المدة، وان لا يكون منتميا لأي حزب سياسي غير اردني، وأن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، وأن لا يكون عضواً في مجلس الأمة، وأن يكون حاصلاً على براءة ذمة من البلدية التي يرغب بالترشح فيها عند تقديم طلب الترشح.

كما يشترط على راغب الترشح، أن يدفع لمحاسب البلدية مبلغاً مقداره 200 دينار للفئة الأولى، و 100 دينار للفئتين الثانية والثالثة، ويقيد المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد باستثناء من تم رفض طلب ترشحه فيسترد ما دفعه من مبالغ، أما الترشح لانتخابات مجالس المحافظات، فيتوجب على المرشح أن يكون اردنيا منذ 10 سنوات على الأقل، وأن يكون مسجلا في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون أتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا، وأن لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الآداب العامة او إساءة الائتمان ولو شمله عفو، وأن لا يكون منتميا لأي حزب او تنظيم سياسي غير اردني.

كما يشترط على راغبي الترشح تقديم استقالاتهم قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للترشح اذا كان من أعضاء مجلس الأمة أو الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة أو امين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها أو رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضائهما وموظفيهما وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية.

ويتوجب على راغبي الترشح لانتخابات مجالس المحافظات دفع لوزارة المالية أو أي من مديرياتها 250 ديناراً يقيد ايراداً للخزينة غير قابل للاسترداد.

بترا