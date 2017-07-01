النواطير يكشف سبب انضمامه للحسين إربد

الاصلاح نيوز-

كشف رائد النواطير، لاعب وسط شباب الأردن، أسباب توقيعه على عقود الانضمام إلى الحسين إربد، بداية من الموسم المقبل.

وقال النواطير، في تصريحات صحفية اليوم السبت: “وقعتُ للحسين إربد؛ لأنه نادٍ عريق، ويسعى للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل”.

وأضاف: “كما أن الفريق يحظى بجماهيرية كبيرة من شأنها أن تعزز من طموحاتنا في المنافسة القوية”.

ولفت النواطير إلى أن وجود ماهر البحري على رأس الإدارة الفنية دفعه للتوقيع بلا تردد، موضحًا: “هو من أميز المدربين في الأردن، وكانت له بصمات مميزة مع فريق الأهلي”.

يذكر أن النواطير، سبق له اللعب مع فرق الجزيرة، والفيصلي، وشباب الأردن، قبل أن يوقع أمس الجمعة للحسين إربد.

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