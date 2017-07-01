آرسنال يعد جماهيره بصفقات من العيار الثقيل

الاصلاح نيوز-

طمأن رئيس آرسنال التنفيذية، إيفان غازيديس، الجماهير بأن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يسعى لاقتناص أفضل اللاعبين لتعزيز صفوفه، ودافع عن قرار تجديد عقد المدرب آرسين فينغر، رغم موسم شابته احتجاجات.

وثار قطاع من الجماهير ضد المدرب الفرنسي المخضرم، مع تدهور النتائج بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، وتلاشت الآمال في تغيير القيادة الفنية عندما وقع فينغر على عقد جديد يمتد لعامين بنهاية الموسم الماضي.

وقال غازيديس خلال حدث جماهيري أمس الخميس: “نتطلع لضم أفضل اللاعبين.. تضاعف عدد كشافي المواهب ثلاث مرات مقارنة بآخر أربع سنوات وأؤمن بأن أي لاعب من طراز عالمي يجب أن يكون كذلك خارج الملعب”.

وخاب أمل بعض جماهير آرسنال بسبب أداء الإدارة في وجود فينغر، ليزيد الشعور بعدم وجود رغبة في إنفاق أموال كثيرة لجذب لاعبين قادرين على نقل الفريق اللندني إلى مستو آخر.

وفاز آرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه أنهى الموسم في المركز الخامس بالدوري، ليفشل في التأهل لدوري الأبطال لأول مرة في فترة فينغر الممتدة منذ 21 عاماً.

ونفى غازيديس وجود نزعة عاطفية في قرار استمرار فينغر.، وأضاف: “ليس قراراً عاطفياً بل كان قراراً مشتركاً، وأنا أهتم بالنادي وبقيمه وأريده أن يحقق النجاح”.

وتتناثر أخبار بشأن رغبة أليكسيس سانشيز، أفضل لاعبي آرسنال في السنوات الأخيرة، في الرحيل قبل بداية الموسم الجديد وقد يسوء الوضع إذا لم تخدم النتائج فريق فينغر في مطلع الموسم.

ودعا غازيديس جماهير النادي للتكاتف ودعم الفريق، وقال: “حدث اختلاف في الآراء وانخفض الدعم وساد شعور بالاستياء والإدارة تدرك هذا لكن التمس منكم التكاتف ودعم المدرب”.-(رويترز)