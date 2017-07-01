من هم أبرز الحاضرين في زفاف ليونيل ميسي اليوم؟

الاصلاح نيوز-

اجتمع عدد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم الجمعة في الأرجنتين لحضور حفل زفاف ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ورفيقته لفترة طويلة أنطونيلا روكوزو.

وحضر زملاء ميسي الحاليين والقدامى إلى الحفل ومنهم كارليس بويول وخافيير ماسكيرانو ونيمار ولويس سواريز إضافة إلى جيرار بيكي وزوجته المغنية شاكيرا.

كما انضم عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 260 مدعوا للحفل ومنهم سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وانتشر 350 شرطيا لتأمين الحفل بمدينة روساريو حيث نشأ ميسي قبل الانتقال لبرشلونة الذي قضى معه كل مسيرته التي تضمنت الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

والتقى ميسي مع روكوزو، التي تنتمي لروساريو أيضا، عند نشأتهما في المدينة وأنجبا تياجو الذي يبلغ عمره أربع سنوات وماتيو وعمره 21 شهرا.

وترتدي العروس (29 عاماً) فستاناً من تصميم المصممة الإسبانية الشهيرة روسا كلارا التي سافرت الى روزاريو من برشلونة لكي تتابع عن كثب التحضيرات “اللوجستية”.

وستنضم انطونيلا الى لائحة من شخصيات عالمية ارتدت ازياء من تصميم روسا كلارا، ونجمتا هوليوود ايفا لونغوريا وصوفيا فيرغارا، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية.

المدينة التي يبلغ عدد سكانها 1,2 مليون نسمة، هي أيضاً مهد للمواهب الكروية. وتؤكد رئيسة بلدية المدينة مونيكا فين لفرانس برس ان “روزاريو تعيش وتتنفس كرة القدم، وهذا سبب آخر يجعل ميسي يشعر بالارتياح هنا. كل حياته كانت مرتبطة بروزاريو. أعتقد أنه متحمس لأنه من خلال حفل زفافه، سيتعرف أصدقاؤه (من الخارج) على المدينة التي يحبها كثيرا”.

وفضلا عن ارنستو “تشي” غيفارا، أحد رموز الثورة الكوبية، أنجبت روزاريو بعضا من أكبر الأسماء في كرة القدم الأرجنتينية، ومن ضمنهم مدرب منتخب الأرجنتين في عام 1978 سيزار لويس مينوتي، ولاعبون حاليون مثل أنخل دي ماريا وخافيير ماسشيرانو.

– أطباق محلية –

وانتشرت الشائعات حول تفاصيل الزفاف، وكان هناك حديث عن حصول الكثير من التغييرات في الترتيبات.

وتفيد التقارير أن ميسي طلب بأن يكون الطعام المقدم في حفل الزفاف من الأطباق التقليدية المحلية مثل معجنات “امبانادا”، وحساء “لوكرو” واللحوم المشوية التقليدية في الأرجنتين.

أما من الناحية الموسيقية، يحيي الحفل فريقا البوب الأوروغويانيان “رومباي” و”ماراما” إضافة إلى المغنية كارينا، زوجة لاعب منتخب الأرجنتين ومانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو.

ولم يعرف إذا كانت المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا ستغني ايضا في هذا الحفل، أم ستكتفي بمتابعته بصحبة شريكها بيكيه.

– تشديد أمني وتهافت إعلامي –

وتقدم حوالي 155 إعلاميا بطلبات للحصول على إذن بتغطية الحدث، لكن تم تحذيرهم بأنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الضيوف.

أما الموضوع الأمني، فيقع على عاتق فريق خاص من المتخصصين الإسرائيليين يستخدمه ميسي في جميع رحلاته.

بالنسبة إلى دييغو مانسو، وهو مستشار امني محلي خاص، “في حالة ليونيل ميسي، فهو مقبول على نطاق واسع من الناس على كافة المستويات”، مضيفا: “في كافة الأحوال، الأنظمة الأمنية لن تتجاهل أبدا في تحليلها للمخاطر احتمال وجود الكثير من الناس الراغبين في الاقتراب منه ولمسه والتقاط الصور معه”.

ميسي والسمراء روكوتزو يعيشان في برشلونة حيث يلعب النجم الأرجنتيني، لكنهما يزوران روزاريو بانتظام خلال العطل.

الزوجان عمدا طفليهما في روزاريو العام الماضي: تياغو، 4 أعوام، وماتيو البالغ من العمر سنة واحدة، وكلاهما ولدا في برشلونة.

التقى ميسي بروكوتزو حين كانا طفلين. انتقل إلى إسبانيا عندما كان في الثالثة عشر من عمره للانضمام إلى نادي برشلونة، لكنهما بقيا على اتصال.