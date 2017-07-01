افتتاح “جوردن فود” الأربعاء المقبل

الاصلاح نيوز-

تبدأ فعاليات معرض الغذاء الأردني الدولي الثالث “جوردن فود 2017” الأربعاء المقبل.

ويسعى المنظمون للمعرض الذي يقام على أرض المعارض في طريق المطار بعمان لإطلاع المواطنين على المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الأردن وصناعاته من الأغذية والجهد الذي يقوم به قطاع المواد الغذائية لتوفير المواد والسلع الغذائية بالسوق المحلية وبجودة ومواصفات عالية.

ويقام معرض “جوردن فود” على مساحة 4 الآف متر مربع، وتنظمه شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (إبكو)، بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، وبدعم من البنك العربي الاسلامي الدولي، ومجموعة العملاق الصناعية.

وحسب مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة، يشكل معرض “جودرن فود”، الذي يستمر خمسة أيام، فرصة لاطلاع المواطنين على المواصفات الفنية العالية التي تتمتع بها مستوردات الأردن من المواد والسلع الغذائية، والمستوى المتقدم الذي وصلته صناعة الغذاء الأردنية.

وقال أبو سعده في بيان صحافي أمس إن “جوردن فود” يعتبر أكبر معرض للغذاء بالمملكة، ويضم تحت سقفه الصناعات الوطنية، والمستوردات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف، مشيرا إلى أن المعرض فرصة لاطلاع المواطنين على الدور الذي يلعبه قطاع المواد الغذائية بتوفير المواد والسلع الغذائية بالسوق المحلية، ومن مختلف المناشىء وبجودة ومواصفات عالية.

وأضاف أنه يتيح الفرصة للمستهلك والمواطن للاطلاع على البدائل المتوفرة في السوق المحلية من مختلف أصناف المواد الغذائية، وبخاصة الأساسية، والمستوى المتميز الذي وصلته الصناعة الوطنية، بالإضافة للتواصل مع المنتجين والمستوردين.

ولفت أبو سعدة إلى أن المعرض سيوفر مختلف السلع الغذائية الأساسية، وتوزيع عينات مجانية كونه سيجمع المستوردين، والتجار، والمصنعين، وأصحاب المراكز التجارية الكبرى تحت سقف واحد.

وأوضح أن المعرض سيفتح أبوابه مجانا من الساعة الرابعة عصرا وحتى منتصف الليل، ويتضمن فعاليات مختلفة من تذوق للطعام، وتوزيع هدايا وجوائز، وتوفير مواقف للسيارات، والعاب للأطفال، ومكان ترفيه للعائلة.

وأشار أبو سعده إلى أن الشركة، التي تأسست عام 2001 ، تعتبر المعرض من أهم المعارض المتخصصة التي تنظم بالمملكة نظرا لأهميته الاقتصادية والتجارية، كونه سيظهر التطور الذي شهده قطاع المواد الغذائية سواء على مستوى نوعية المواد الغذائية المستوردة أو المصنّعة، والنهضة الكبيرة التي شهدها قطاع المراكز التجارية والمولات بالأردن.-(بترا)