ترامب وأردوغان يبحثان الأزمة في الخليج

الاصلاح نيوز-

تشاور الرئيس الاميركي دونالد ترامب هاتفيا الجمعة مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان حول سبل حل الازمة بين قطر وجيرانها في الخليج و”انهاء تمويل الارهاب”.

وافاد البيت الابيض في بيان ان “الرئيس ترامب شدد على اهمية ان يكثف جميع حلفائنا وشركائنا جهودهم لمكافحة الارهاب والتطرف بكل اشكاله”.

وعمدت السعودية والامارات والبحرين ومصر الى عزل قطر دبلوماسيا واقتصاديا وقدمت لائحة ب13 مطلبا عليها ان تستجيب لها بينها اغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وتسعى انقرة الى اداء دور وسيط وخصوصا ان علاقات جيدة تربطها بالدوحة ودول الخليج الاخرى.(أ ف ب)