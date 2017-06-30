الاتحاد الآسيوي يدعم قطر لاستضافة مونديال 2022

الاصلاح نيوز-

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، دعمه لقطر بشأن استضافتها بطولة كأس العالم 2022.

وفي بيان منشور على موقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت، “تابع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النتائج التي قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعلانها مؤخرًا حول عملية الترشيح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022”.

وأضاف البيان “في هذا المجال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتطلع الآن لمواصلة العمل على الاستعدادات من أجل تنظيم مونديال 2022 والتي ستكون محطة لعرض كرة القدم في قطر وفي قارة آسيا ككل”.

واختتم البيان “سيواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعم قطر في هذا المجال، حيث ستشكل كأس العالم 2022 محطة تاريخية من خلال تنظيم البطولة للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي”.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء الماضي، الكشف عن تقرير مايكل غارسيا الخاص بتنظيم كأس العالم لعامي 2018 و2022، كاملًا، لتفادي نشر أي معلومات غير صحيحة، وقد برأت لجنة الأخلاق في الفيفا ملفي روسيا وقطر من أي شبهة.

جاء القرار بعد كشف بعض وسائل الإعلام تسريبات لصحيفة “بيلد” الألمانية ، عندما أكدت أنها استطاعت الوصول إلى التقرير غير المنشور لغارسيا، والمكون من 430 صفحة يتضمن إدعاء بأن “ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بالفيفا سافروا إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لحضور حفل هناك على متن طائرة خاصة تابعة لاتحاد كرة القدم القطري قبل عملية التصويت”.

وزعمت الصحفية أنه “تم دفع مليوني دولار لابنة مسؤول بالفيفا عمرها عشرة أعوام، كما تناول تفاصيل عن دور أكاديمية التفوق الرياضي (أسباير) في العاصمة القطرية الدوحة”.

ووضع الفيفا رابطًا خاصًا بالتقرير على موقعه على الإنترنت، وقال إن قراره جاء عقب التسريب غير القانوني إلى صحيفة ألمانية لتقرير أعده عام 2014 مايكل غارسيا كبير المحققين السابق بلجنة القيم بالفيفا.

الأناضول