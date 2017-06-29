إبراهيموفيتش على رادار أتلتيكو

الاصلاح نيوز-

قالت مصادر صحافية إسبانية إن نادي أتلتيكو مدريد يفكر في التعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (35 عاماً)، في الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، تعرض لها خلال إحدى مباريات فريقه السابق مانشستر يونايتد.

ويتعافى إبراهيموفيتش من إصابة في الركبة، ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب مطلع السنة المقبلة.

وفي المقابل، قالت الصحيفة إن نادي فالنسيا عرض على وكيل أعمال إبراهيموفيتش، رايولا، التعاقد مع النجم السويدي، لكنه رد على النادي بأن “إبرا” يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا سعياً لتحقيق اللقب الغائب عن مسيرته.

وكالات