نفي تصريحات نُسبت للطراونة حول الأزمة الخليجية

الاصلاح نيوز-

نفى مكتب رئيس مجلس النواب التصريحات المنسوبة لرئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة حول الأزمة الخليجية.

وقال مكتب رئيس المجلس في تصريح صحفي صدر الثلاثاء إن موقف رئيس مجلس النواب كان واضحا وقد عبر عنه في حوار مع إحدى الصحف اليومية الأردنية، بتأكيده أن موقف المملكة من الأزمة مريح ويتفهمه الأشقاء في الخليج كافة.

وأكد أن الأردن بصفته رئيسا للقمة العربية، يؤمن ويدعو دوما إلى وحدة الصف العربي ونأمل أن تنجح مساعي الوساطة الكويتية لحل الأزمة ضمن الإطار العربي.

وشدد المكتب أن الطراونة تناول أبعاد الأزمة خليجياً من ناحية التحليل لا بوصفه مصدراً للمعلومات وليس كما ورد في الأخبار المتناقلة، في وقت أشار إلى أن تبني مواقف دول الأزمة كاملة يخضع للأبعاد القانونية على مستوى الداخل الأردني.

ودعا وسائل الإعلام التي تبنت تلك التصريحات دون التحقق من مصداقيتها إلى التأني قبل النشر والعودة إلى القنوات الرسمية لمعرفة حقيقتها، مؤكدا أن أبواب رئيس مجلس النواب مشرعة للصحفيين وبإمكانهم التواصل معه مباشرة، وليس الارتهان على التحليلات والنقل. – (بترا)