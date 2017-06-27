غدا .. وصول موجة الحر الى ذروتها .. ودرجة الحرارة تقارب الـ 40

الاصلاح نيوز-

يصل تأثير الكُتلة الهوائية الحارّة والجافة إلى ذروتها نهار الثلاثاء.

ويكون الطقس حارّاً بشكل عام وتقترب الحرارة من 38 مئوية في العاصمة عمان، وتكون الاجواء شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.

وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (15-20 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الأجواء دافئة وجافة بشكل عام، وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة والصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً فوق الجبال والمناطق الصحراوية.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 38 الى 25

غرب عمان: من 38 الى 25

إربد: من 35 الى 22

جرش: من 38 الى 25

السلط: من 34 الى 23

عجلون: من 33 الى 21

الزرقاء: من 40 الى 26

المفرق: من 38 الى 22

مأدبا: من 37 الى 21

الكرك: من 33 الى 24

الطفيلة: من 33 الى 24

معان: من 37 الى 23

العقبة: من 42 الى 30

البحر الميت: من 42 الى 34

والله أعلم .