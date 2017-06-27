6 وفيات و38 إصابة بحادث مروع لحافلة معتمرين أردنيين

الاصلاح نيوز-

توفي 6 معتمرين أردنيين على الأقل وأصيب 38 آخرون، فجر اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر، إثر تعرض حافلة تقلهم لحادث مروع على طريق الأغوار الجنوبية الطفيلة بعد عودتهم من الأراضي المقدسة.

وقال الدفاع المدني في بيان صادر عنه إن دفاع مدني الطفيلة والكرك تعاملا فجر اليوم مع حادث تدهور حافلة نقل معتمرين في منطقة مثلث المعمورة / طريق الطفيلة باتجاه غور الصافي، حيث كانت الحافلة تقل (50) معتمرا أثناء عودتهم من الأراضي السعودية مما أدى وفاة (6) أشخاص و إصابة (38) شخص بجروح ورضوض مختلفة .

وأضاف إلى أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور الى موقع الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في الموقع ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الأمير زيد العسكري ومستشفى غور الصافي وحالة المصابين العامة بين البالغة والمتوسطة .