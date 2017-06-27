أبو غوش يتأهل للدور قبل النهائي ببطولة العالم للتايكواندو

الاصلاح نيوز-

ضمن أحمد أبو غوش فوزه بإحدى الميداليات في بطولة العالم للتايكواندو والمقامة حالياً في مدينة موجو الكورية الجنوبية وذلك بعد وصوله إلى الدور نصف النهائي صباح اليوم الإثنين ضمن منافسات وزن تحت 68 كغم.

أبو غوش استهل مشاركته في بطولة العالم بفوزه على الباكستاني محمد إقبال بنتيجة 23-5 في الدور الـ64.

وفي الدور الـ32 فرض “أبو غوش” سيطرته منذ البداية على النزال أمام تيموجين بوريفجاف من منغوليا ليحسمه لصالحه بعدم التكافؤ بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم أبو غوش بنتيجة 39-8.

ونجح حامل ذهبية ريو وصاحب أول ميدالية للأردن في تاريخ الدورات الأولمبية ، في تخطي عقبة الدور الـ16 بفوزه على الجورجي ميراب شوكاكيدز بنتيجة 23-17.

وأكمل “أبو غوش” تفوقه في الدور ربع النهائي ليتغلب على الروسي فياتشيسلاف ميني بنتيجة 15-10 ويثأر من هزيمته أمام هذا الأخير في نهائي بطولة الفجيرة الدولية في فبراير الماضي.

وبفضل هذا الانتصار ضمن صاحب الـ21 عاماً حصوله على الميدالية البرونزية على أقل تقدير وهي الميدالية الرابعة للأردن في بطولات العالم بعد برونزيتي عمار فهد ومحمد فلاح وفضية دانا حيدر.

وسيلعب أبو غوش – المصنف الثاني في البطولة – صباح يوم غد الثلاثاء مع هوانغ جين من الصين تايبيه – المصنف رقم 19 في البطولة – ضمن الدور نصف النهائي.

وفي حال تمكن أبو غوش من الفوز على “جين” فإنه سيواجه في النهائي الفائز من نزال لي داي هون – المصنف الأول في البطولة – والذي هزمه أبو غوش في الدور ربع النهائي بأولمبياد ريو والبلغاري فلاديمير دالاكليف المصنف الثالث عشر في البطولة.

وكانت اللاعبة جوليانا الصادق قد ودعت اليوم الدور الـ32 من منافسات وزن تحت 74 كغم بخسارتها من الألمانية فانيسا كورندل بنتيجة 5-6.

وستخوض كلاً من وعد الطرمان وتالين الحميدي يوم غد منافسات وزنهما فوق 73 وتحت 53 كغم على التوالي ، حيث ستلعب “الطرمان” مع ميغان لورانس من ترينداد وتوباغو في الدور الـ32 ، بينما تواجه “الحميدي” اللاعبة السلوفاكية غابرييلا بوهوسوفا في الدور ذاته.