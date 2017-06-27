وزير النقل: تعليمات جديدة لتنظيم عمل رحلات العمرة

الاصلاح نيوز-

زار وزير النقل المهندس جميل مجاهد يرافقه مدير عام هيئة النقل البري صلاح اللوزي موقع حادث باص المعتمرين الذي وقع صباح اليوم واطلعوا على تفاصيل الحادث واسبابه في مديرية شرطة الطفيلة وتفقدوا احوال المصابين في الحادث واطمأنوا على سلامتهم.

وقال المهندس مجاهد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بهذا الصدد انه يتم تفعيل نظام التحقيق في الحوادث لغايات بحثية ، لحصر الاسباب التي تؤدي لوقوعها خاصة ان الاسباب مماثلة لحوادث اخرى ، ما يعني تعزيز السلامة المهنية للسائقين من خلال المخرجات التي يتم الحصول عليها من مسببات الحوادث لتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلا .

واضاف وزير النقل انه تم تشكيل لجنة ضمت مختلف الجهات ذات العلاقة للقيام بدراسة معمقة للوقوف على المسببات المباشرة للحوادث والتي يندرج منها السلامة الميكانيكية للحافلات وطبوغرافية الطرق ومهنية السائق ومهارة القيادة على الطرق ، وستباشر اللجنة عملها وصولا لرفع توصيات للحد من الحوادث.

وذكر المهندس مجاهد انه ونظرا لتكرار مثل هذه الحوادث ووقوع حادث اخر لحافلة معتمرين اخرى بعد ساعات من وقوع الحادث الاول فانه سيتم اقرار تعليمات هدفها تنظيم عمل رحلات العمرة وذلك بالشراكة مع وزارة الأوقاف ومديرية الامن العام – ادارة السير المركزية ، مشددا على ضرورة تقيد كافة الشركات العاملة في مجال نقل الحجاج والمعتمرين بكافة التعليمات الصادرة من هيئة تنظيم النقل البري.(بترا)