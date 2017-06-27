نصائح من الدفاع المدني بشأن موجة الحر

الاصلاح نيوز-

أكدت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة اتباع اجراءات للحد من تأثيرات الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة خلال الأيام المقبلة.

وحثت مديرية الدفاع المدني المواطنين على اتباع الإجراءات التالية:

1.عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

2.شرب كميات كافية من السوائل وعدم الاعتماد على الإحساس بالظمأ من أجل الشرب.

3.ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

4.ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

5.مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة.

6.عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها من خلال تشغيل أكثر من جهاز على ابريز واحد وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على إبريز واحد.

7.تجنب السباحة العشوائية في الأماكن الغير مخصصة للسباحة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية.

8.مراقبة الأطفال خلال الرحلات للمواقع المائية وعدم السماح لهم بالاقتراب المباشر من التجمعات المائية أو السباحة فيها حفاظا على حياتهم .

9.عدم إشعال النار في الإعشاب وخاصة في المناطق الحرجية.

10. عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.