ضبط 100 ألف حبة كبتاجون بعد مطاردة على طريق صحراوي

الاصلاح نيوز-

تمكنت دوريات مكافحة التهريب التابعة لدائرة الجمارك من إحباط تهريب 100 الف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، وذلك خلال عملية مطاردة على إحدى الطرق الصحراوية فجر اليوم.

وصرح مدير مديرية مكافحة التهريب عقيد جمارك احمد العكاليك إن إحدى دوريات المكافحة اشتبهت بإحدى المركبات على الطريق الصحراوي ولدى اﻻقتراب من المركبة لتفتيشها ﻻذت بالفرار حيت تم مطاردتها من قبل الدورية، وأثناء المطاردة اضطر المهربون للتخلص من الحبوب المخدرة وإلقائها من المركبة.

ورغم استمرار عملية المطاردة فقد تمكنت المركبة من الفرار؛ نظراً لأنها كانت ذات طراز عالٍ جداً ومهيئة خصيصاً لعمليات التهريب.

ولدى تمشيط الموقع تم العثور على ما يقارب 100 ألف حبة من الحبوب المخدرة يعتقد بأنها من نوع كبتاغون، حيث جرى التحفظ عليها تمهيداً لتسليمها للجهات الأمنية ذات اﻻختصاص.

وأشاد مدير عام الجمارك لواء جمارك الدكتور وضاح الحمود الذي أشرف مباشرة على عملية المطاردة وضبط الحبوب المخدرة بجهود نشامى الجمارك في حماية الوطن من أخطار التهريب ومدى كفاءتهم واحترافيتهم في مجال مكافحة التهريب، مشيداً بجهودهم المباركه في السهر المتواصل على أمن وطننا الغالي تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة.