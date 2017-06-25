خطة لسير العاصمة خلال أيام العيد

الاصلاح نيوز-

وضعت ادارة السير المركزية خطة للحفاظ على انسيابية حركة المرور في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة، وذلك خلال ايام عيد الفطر .

وستشمل الخطة انتشارا لرجال السير في المواقع التي تشهد ازدحامات مرورية خلال ايام العيد.

مدير سير العاصمة العقيد الركن باسم الخرابشة أكد ان صباح اليوم ستشهد مواقع اقامة صلاة العيد تواجدا لرقباء السير، وذلك بسبب التواجد الكثيف للمصلين.

كما ستشهد المقابر في ساعات الظهيرة تواجدا لرجال السير للحفاظ على انسيابية حركة المرور.

الخرابشة اشار الى ان ساعات المساء وبخاصة في اليوم الثاني والثالث تشهد اماكن التنزه والترفيه والمطاعم حركة نشطة الأمر الذي يستدعي تواجد رجال السير بالمكان، ضمن الخطة الموضوعة.

وأكد الخرابشة ان العاملين في ادارة السير سيعملون على مخالفة اي سائق يقوم بارتكاب مخالفات خطرة مثل قطع الاشارة الضوئية والتشحيط والوقوف المزدوج، واي مخالفة من شأنها تعطيل حركة وانسيابية السير.

وبين ان العاملين في ادارة السير لن يقوموا بإغلاق او تحويل اي شارع، مشيرا الى انه وفي حال وجود أزمة خانقة سيتم تحويل الطرق جزئيا بأوقات محددة.