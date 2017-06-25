الملك يتبادل التهاني مع عدد من قادة الدول العربية بمناسبة عيد الفطر

الاصلاح نيوز-

تبادل جلالة الملك عبدالله الثاني، في اتصالات هاتفية اليوم السبت، التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما تبادل جلالته التهاني، بهذه المناسبة، مع سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبادل جلالته التهاني أيضا بهذه المناسبة مع عدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين في الدول العربية الشقيقة.