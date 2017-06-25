“السياحة” ترجح إقبالا كبيرا على المواقع السياحية خلال العيد

الاصلاح نيوز-

رجح أمين عام وزارة السياحة والآثار عيسى قموة أن يكون الاقبال على المواقع السياحية والأثرية كبيرا خلال فترة عيد الفطر السعيد.

وتوقع قموة في تصريح صحفي أن يكون الاقبال على حملة الاردن احلى جيدا خلال فترة العيد وذلك لاسعار الرحلات السياحية المدرجة في الجولات التي تضم العقبة ووادي رم والبترا اضافة الى مدينة عجلون.

وعن الحركة السياحية بشكل عام في المملكة قال قموة ان “المؤشرات التي تردنا تشير الى ان هنالك ارتفاع في وتيرة الحركة السياحية في المملكة مقارنة بالعام الماضي 2016، حيث ان بعض المؤشرات جاءت افضل في فترة الذروة للقطاع السياحي الاردني وهي عام 2010”.

وأضاف أن عدد سياح المبيت وفق المؤشرات السياحية ارتفعت عن العام الماضي وهو مؤشر يدل على ارتفاع اعداد السياح اضافة الى عدد المجموعات السياحية والدخل السياحي الذي ارتفع وبشكل كبير عن سنة الذروة للقطاع السياحي.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والاثار متفائلة بارتفاع اعداد السياح القادمين الى المملكة حيث ان الوزارة بذلت جهودا مضاعفة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والقطاع الخاص لاعادة الوضع السياحي الى ما كانت عليه سابقا.

من جهته؛ أكد رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر محمد سميح أن حركة السياح الاردنيين الى الخارج تراجعت بنسبة 40 % عما كانت عليه في السنوات الماضية.

وبين سميح في تصريح صحفي ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين خفضت من الاقبال على حركة السياحة الصادرة حيث ان الفترة الحالية من كل عام تشهد ارتفاع سفر السياح الاردنين الى الخارج.

وحول حركة السياحة الداخلية أكد سميح ان معظم المواقع السياحية والاثرية في فترة عيد الفطر السعيد ستشهد ارتفاعا بعكس حركة السياحة الصادرة حيث ان من المتوقع ان تشهد خلال الايام القليلة المقبلة حركة سياحية نشطة في كل مدينة العقبة والبحر الميت والبترا ووادي رم وغيرها من المواقع السياحية والاثرية.

وكان ارتفع إجمالي أعداد السياح الذين قدموا الى المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ العدد الإجمالي لأعداد السياح الذين دخلوا الى المملكة حتى نهاية شهر أيار (مايو) بلغ 2.059 مليون سائح مقارنة مع 1.863 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

فيما ارتفع عداد سياح المبيت والقادمين الى المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 11.5 %.

وبلغ عدد سياح المبيت الذين قدموا الى المملكة حتى نهاية شهر أيار (مايو) من العام الحالي، 1.663 مليون سائح مقارنة مع 1.491 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

اما أعداد زوار المملكة من اليوم الواحد حيث شهدت ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 6.3 %، ليبلغوا 396 ألف سائح مقارنة مع 372 ألف سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي.