الأردنيون يودعون رمضان ويستقبلون العيد بعشرات ملايين رسائل التهنئة

الاصلاح نيوز-

بعبارات ” تقبّل الله طاعاتكم …. وداعا رمضان”، “كل عام وانتم بخير”، “عيد فطر سعيد اعاده الله علينا باليمن والبركات”، وغيرها من العبارات ، ودّع الاردنيون عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري شهر رمضان المبارك ليستقبلوا العيد بالكثير من الفرح والإيجابية والتفاؤل.

واكدت مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية بان مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك، وتطبيقات التراسل الفوري خصوصا “الواتساب” اصبحت اليوم الادوات الرئيسية للمعايدات الالكترونية بمختلف المناسبات العامة والدينية، الى جانب منصات “تويتر”، “انستغرام” و”سنابشات”.

وقالت المصادر ذاتها بان هذه المنصات تتصدر اليوم خدمات التواصل الاجتماعي متفوقة على ادوات وخدمات قديمة كان يعتمد عليها الاردنيون في الماضي للتواصل او لاغراض المعايدة مثل الرسال النصية القصيرة والبريد الالكتروني، عزز ذلك انتشار الهواتف الذكية في اكثر من 70 % من بيوت الاردنيين، وانتشار شبكات الانترنت عريضة النطاق من الجيلين الثالث والرابع.

واشارت المصادر الى ان الاردنيين تداولوا اليومين الماضيين عشرات ملايين رسائل التهنئة الالكترونية العامة والخاصة، حيث استحوذت منصات الفيسبوك التي يستخدمها حوالي 5.3 مليون مستخدم اردني، وتطبيق التراسل الفوري “واتساب” الذي يستخدمه اكثر من 6 ملايين مستخدم اردني.

وقالت المصادر بان كل من الفسيبوك وواتساب تستحوذ اليوم على اكثير من

95 % من اجمالي المعايدات الالكترونية التي يتداولها الاردنيون اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ونشر المستخدم للفيسبوك الدكتور موسى النعيم على صفحته مهنئا بالعيد : ” أحباب الله الكرام…تقبل الله منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال وكل عام وأنتم والأمة العربية والإسلامية بألف خير ومحبة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات”.

وهنأ الزميل الصحفي تيسير العميري اصدقاءه ومعارفه عبر صفحته الفيسبوكية وكتب : ” أحباب الله الكرام…تقبل الله منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال وكل عام وأنتم والأمة العربية والإسلامية بألف خير ومحبة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات”.

والى جانب ما بثّه المستخدم محمد عبدالله يوم امس من عبارات التهنئة بمناسبة العيد على شبكة الفيسبوك، فقد ارسل لمعظم اصدقائه ومعارفه عبر تطبيق التراسل الفوري “الواتساب” مقطعا صوتيا يتضمن اغنية للتهنئة بقدوم العيد.

واصبحت تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري وسيلة اساسية للتواصل والاتصال في الايام العادية، ويزيد الاعتماد عليها واستخدامها في المناسبات العامة والاعياد لتهنئة الاهل والاقارب والمعارف والاصدقاء، لما تتميز به هذه التطبيقات من مزايا انخفاض الكلفة أو المجانية، والسرعة، والانتشار، وامكانية التهنئة، والتواصل مع عدد كبير من الاشخاص في نفس الوقت، فيما تراجع دور الوسائل القديمة مثل الرسائل النصية القصيرة والبريد الالكتروني في التهنئة وبقيت حاضرة فقط للمعايدات والتواصل الرسمي وبين اوساط المستخدمين ممن لا يقتنون ويستخدمون هواتف ذكية.

وتقدر نسبة انتشار الهواتف الذكية اليوم بحوالي 70 % من اجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة في المملكة، فيما يقدر عدد مستخدمي الانترنت بحوالي 8.7 مليون مستخدم.

وتتميز تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري ايضا بمزايا السهولة في الاستخدم وتنوع المحتوى الذي يمكن تداوله من خلالها : نصي، صور، وفيديوي، ومن بين تطبيقات التراسل النصي جاء تطبيق ” الواتساب” كاكثر وسيلة استخدمت للمعايدة مع انتشاره الواسع وسهولة استخدامه لا سيما وانه يعتبر الاكثر تفضيلا وتحميلا لدى اقتناء الهاتف الذكي لاول مرة.

وتعتبر شبكة الفيسبوك الاكثر حضورا في استخدامات الاردنيين للتواصل الاجتماعي الى جانب كل من منصات تويتر وانستغرام، ولكن الفيسبوك لما يتميز به من شعبية وانتشار واسع بين المستخدمين كان الاكثر استخداما للمعايدة مع اتاحته ايضا محتوى متميز منوع : نصي، صور، وفيديو، الى جانب اتاحته خدمة ” المسنجر” التي تداول من خلالها الاردنيون عبارات التهنئة بحلول رمضان.

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