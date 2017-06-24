مدن العاب غير مرخصة تشكل خطورة على ارواح مرتاديها

الاصلاح نيوز-

حذرت أمانة عمّان، من خطورة مدن الملاهي، المؤقتة، التي تبنى في أحياء العاصمة، خلال فترة الأعياد، حسب نائب مدير المدينة لشؤون البيئة والمناطق، باسم الطراونة.

وقال الطراونة ، إن الأمانة لم تمنح، خلال العام الحالي، أي تصريح لبناء مدن ألعاب مؤقتة، في عمّان.

وأوضح أن منح التصريح لبناء مدينة ألعاب مؤقتة، يحتاج موافقة عدة جهات، مثل الدفاع المدني، لحاجة مدن الألعاب إلى شروط سلامة معينة.

وبيّن الطراونة، أن الأمانة ستراقب المدن المخالفة خلال العيد الحالي، وستقدم أصحابها للقضاء بعد إزالتها.

وتنتشر في الأعياد، مدن ترفيه مؤقتة، في أحياء عمّان، قد تشكل خطورة على أرواح مرتاديها.