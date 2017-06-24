قطر تستبدل المحاصيل الأردنية بالإيرانية

الاصلاح نيوز –

استبدلت قطر، المحاصيل الزراعية، التي كانت تستوردها من الأردن، بمحاصيل من بلدان آخرى مثل إيران، حسب نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه، سعدي أبو حمّاد.

وقال أبو حمّاد في تصريح صحفي، إن قطر توقفت، مؤخرا، عن استيراد كميات الخضار والفواكه من الأردن، عبر الطائرات، وبحثت عن مورد آخر.

وكان المعدل اليومي، لاستيراد قطر من المحاصيل الزراعية الأردنية، بعد بدء الأزمة الخليجية، يبلغ 90 طنا يوميا، قبل أن ينخفض تدريجيا حتى توقف تماما، وفق أبو حمّاد.

وبرر أبو حمّاد التوقف عن استيراد الخضار الأردنية، بارتفاع تكاليف الشحن عبر الجو، ما دفع قطر إلى البحث عن بديل أرخص ثمنا.وأعلنت إيران، استعدادها لتزويد قطر بالمحاصيل الزراعية، بعد قطع دول خليجية وأخرى عربية، علاقاتها مع الدوحة، وتخفيض الأردن لمستوى التمثيل الدبلوماسي.وانغلق الرابط البري للأردن، مع قطر، بقطع السعودية علاقاتها مع الدوحة، بداية الشهر الحالي.وكانت الصادرات اليومية، من الخضار والفواكه الأردنية، إلى قطر، تتراوح، قبل الأزمة الخليجية، بين 500-400 طن، حسب أرقام وزارة الزراعة.