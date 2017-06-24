موجة حارة خلال العيد ترفع الحرارة إلى نحو 40 في عمان

الاصلاح نيوز-

تشير خرائط الطقس في دائرة الارصاد الجوية/ مديرية التنبؤات، الى تأثر المملكة اعتباراً من بعد غد الاثنين بكتلة هوائية حارة وجافة قادمة من شبه الجزيرة العربية مرافقة لامتداد المنخفض الموسمي الحراري ومن المتوقع ان تؤدي الى ارتفاع على درجات الحرارة حيث تزيد على معدلاتها بين 6-8 درجات مئوية.

وبحسب مدير عام دائرة الارصاد الجوية بالوكالة المهندس حسين المومني “تسود فترة العيد اجواء جافة وحارة في كافة مناطق المملكة وحارة جداّ في الاغوار والعقبة لبحر الميت حيث من المتوقع ان تصل هذه الموجة الحارة ذروتها يوم الثلاثاء ويتوقع ان تسجل درجات الحرارة ما بين 38-39 درجة مئوية في العاصمة عمان، تنخفض الى 37 درجة مئوية يوم الاربعاء ويتوقع ان تسجل الاغوار والعقبة والبحر الميت خلال العيد ما بين 42-44 درجة مئوية.

ونصح المومني المواطنين خلال عطلة العيد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة ساعات الظهيرة في مختلف مناطق المملكة، والإكثار من تناول الماء والسوائل، وعدم ترك الاطفال داخل المركبات وهي مغلقة، داعيا المزارعين الى أخذ الاحتياطات اللازمة من خلال ري المزروعات خلال الفترة الصباحية واتباع ارشادات الجهات المعنية.