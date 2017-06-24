الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك

الاصلاح نيوز-

تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من عدد من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعربوا فيها عن أصدق آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والسؤدد، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتلقى جلالته برقيات بهذه المناسبة من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدراء المخابرات العامة، والأمن العام، وقوات الدرك، والدفاع المدني، والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من المسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة، من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بهذه المناسبة السعيدة.-(بترا)