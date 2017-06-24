«تأمين الأمومة» يحسّن مشاركة المرأة بسوق العمل

الاصلاح نيوز-

ساهم تطبيق تأمين الأمومة الذي تم ادراجه عام 2011 ضمن التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص في ارتفاع معدل مشاركة المرأة الاقتصادي.

هذا التأمين أزال مخاوف أصحاب العمل من تشغيل النساء وذلك أن الضمان يصرف الأجر للمؤمَّن عليها عند بدء إجازة الأمومة، بعد أن كان صاحب العمل ينهي خدمات العاملات لديه للتخلص من دفع أجرها أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة.

ووفق مدير المركز الاعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بلغ عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة منذ بدء تطبيقه 28 ألف سيدة بمبلغ إجمالي وصل إلى 35 مليونا ليرتفع عدد المؤمن عليهنّ اللواتي استفدن من هذا التأمين منذ بداية تطبيقه بشكل ملحوظ.

وقال إن المؤسسة بدأت تلمس انعكاسات ايجابية لتطبيق هذا التأمين على مشاركة المرأة بسوق العمل، إذ ارتفعت نسبة المؤمن عليهن إلى إجمالي المشتركين الفعالين في الضمان خلال السنوات الفائته بسنة 30 %، علماً بأن تأمين الأمومة أدرج في قانون الضمان الاجتماعي بهدف حماية المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص ويحفّز مشاركتها في سوق العمل، وتعزيز دورها ومساهمتها الاقتصادية في المجتمع.

وبيّن أنّه يُصرف للمؤمن عليها عند بدء إجازة الأمومة بدلا يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد حدوث الولادة واستكمال الوثائق المطلوبة، على أن يَسبق كل حاله ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة.

وقال إن المؤسسة قرّرت صرف بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل مع إحضار شهادة وفاة الجنين دون اشتراط إحضار شهادة الولادة والتي تَشترط لصرف بدل هذه الإجازة في حال ولادة الجنين حياً.

وأضاف أن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة، مبينا أن الاشتراكات الشهرية لهذا التأمين هي بنسبة 0.75% (ثلاثة أرباع الواحد بالمئة) من أجور العاملين ذكوراً وإناثاً ويتحمّلها صاحب العمل وحده، ويُطبَّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

الراي