سناب شات يتيح تحديد أماكن أصدقائك بواسطة تحديث جديد

الاصلاح نيوز-

أضاف تطبيق سناب شات ميزةً جديدةً تُمكّن من معرفة ما يفعله أصدقاؤك الآن حول العالم، من خلال استعراض أماكنهم على الخريطة، عبر شاشة الكاميرا الافتراضية، ويتم عرضها عبر الضغط بالأصابع معاً على زاوية الرؤية الخاصة بالكاميرا نحو الداخل.

وعند ظهور الخريطة، سترى نسخاً من Actionmoji الخاصة بالأصدقاء القريبين والتي تتضمن أسماءهم وصور الصفحات الشخصية في شكلٍ يشبه بطاقات البيانات التي قد تعثر عليها على النباتات المعروضة للبيع في الحضانة.

وينبغي لمستخدمي سناب شات تحديث تطبيقاتهم في الوقت الحالي للحصول على الميزة الجديدة، وسيتم الترحيب بهم عن طريق منظر جديد لخريطة تُظهر أماكن وجود أصدقائهم والأنشطة التي يقومون بها.

وعندما تضغط على الأيقونة الخاصة بأحد الأصدقاء، فستشاهد القصص التي نشروها مؤخراً، والتي ربما تشعرك بالرغبة في الانضمام إلى حالة المرح التي يستمتعون بها، وستشاهد فقط أصدقاءك على الخريطة إذا فتحوا مؤخراً الخريطة الخاصة بتطبيق سناب شات وقاموا بمشاركة موقعهم معك.

وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تقرر من يستطيع أن يرى موقعك على الخريطة الخاصة به وتختار من بين جميع أصدقائك أو من ضمن قائمة مُخصصة لذلك. كما يمكنك أيضاً أن تتصفح الخريطة من خلال “وضع التخفي” دون نشر موقعك لأي شخص.

إذ تتمتع خاصية Snap Map الجديدة بنظام “وضع التخفي” الذي يسمح لك بتصفح خريطة توضح مواقع أصدقائك دون مشاركة الموقع الخاص بك.

وإذا لم يوجد الأصدقاء في الجوار أو لم ينشروا أي شيء مهم مؤخراً، فسيظهر على الخريطة أيضاً خريطة حرارية تعتمد على نشاط المستخدمين الآخرين لتطبيق سناب شات.

وتُعد خاصية Snap Map من خصائص سناب شات التي تعتبر ضمن وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتمد على الموقع، والتي تتضمن بالفعل بعض التطبيقات الحديثة مثل Zenly المُصمم؛ لكي يسمح بتعقب الأصدقاء القريبين.

جدير بالذكر أن التحديث يأتي بعد استحواذ سناب شات على تطبيق Zenly، في صفقة قُدرت قيمتها بـ250 مليون إلى 350 مليون دولار، بحسب موقع Tech Crunch الذي أكد أن شركة سناب شات لم تعلن الصفقة بشكل رسمي بعد.

لكن، يبدو أن ذلك الاستحواذ الأخير ساعدها على إطلاق تحديث Snap Map الذي يشبه ما كان يقدمه بالفعل تطبيق Zenly لمستخدميه.(هاف بوست عربي)