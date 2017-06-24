“Orange الأردن” تختتم الموسم الثالث من برنامج BIG وتطلق الرابع

الاصلاح نيوز-

نظمت Orange الأردن مؤخراً حفلاً ختامياً لتكريم الشركات المنضمة للموسم الثالث ولإطلاق الموسم الرابع منه، حيث تم استقبال أصحاب المشاريع من الرياديين المنضمين للموسم الجديد. أقيم الحفل تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، وبرئاسة جيروم هاينك، الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن، وبحضور ماري نويل جيغو لافيسيير، نائب الرئيس التنفيذي الأول للابتكار والتسويق والتكنولوجيا في Orange العالمية والمسؤولة عن عمليات المجموعة، واللجنة التوجيهية للبرنامج، وخريجي المواسم السابقة، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وممثلي وسائل الإعلام المحلية الرائدة، وأصحاب المصلحة.

وقدّم برنامج BIG خلال الموسم الثالث والذي استمر لمدة ثمانية أشهر، الدعم للشركات الناشئة والذي تمثّل بمساعدتها على تصميم المنتج، وضع خطط التسويق والاستراتيجية، خدمات الاتصالات والدعم التقني والفني، المحاسبة والموارد البشرية والقانونية بما يشمل الضرائب، التغطية الإعلامية، وفرص التشبيك من خلال المشاركة في الفعاليات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استضافة الفعاليات التي تخص هذه الشركات المنضمة، فضلاً عن توفير مساحات عمل متخصصة في منصة BIG وتوقيع شراكات مع عدد منهم .

هذا وقد استطاعت الشركات الناشئة المنضمة للموسم الثالث من برنامج BIG من الاستفادة التامة من الدعم والتوجيه الذي قدمه البرنامج وتحقيق مجموعة من النجاحات، وشمل البرنامج هذه الشركات: أمهات 360، هيفناميكس، عون، ستات بيوت، أرابوت، وكودي.

وفي هذه المناسبة، قالت ماري نويل جيغو لافيسيير، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار والتسويق والتكنولوجيا في مجموعة Orange العالمية: “لقد سعدت بلقاء الشركات المنضمة للموسم الثالث، خلال مشاركتهم في مؤتمر VivaTechnology في باريس، ومن الواضح أن هذا البرنامج يساهم في تعزيز ثقة ومعرفة وخبرة هذه الشركات الناشئة، كما أكسبها ميزة على نطاق الساحة الدولية. برنامج BIG هو جزء من شبكة Orange FAB والتي بدأت أولى عملياتها في Silicon Valley، حيث تهدف إلى ربط وتشبيك الشركات الناشئة ببعضها ومع الشركات عالمياً، لمساعدتها على تكوين الشراكات، فضلاً عن منحها فرصة المشاركة في الوصول إلى اليوم التدريبي Demo Day ومساعدتها على تطوير منتجاتها”.

وفي تعليق له، قال الرئيس التنفيذي لـ Orange الأردن جيروم هاينك: “يسرنا أن نختتم الموسم الثالث من برنامج BIG وإطلاق الموسم الرابع. ومنذ إنطلاقته، وفّر برنامج BIG فرصاً كبيرة للشركات الناشئة التي استفادت بالمقابل من الدعم والتدريب والإرشاد المقدم خلال المواسم المختلفة من البرنامج. ونحن فخورون جداً بقصص النجاح التي حققتها هذه الشركات ونتطلع قدماً للترحيب بالشركات الناشئة الجديدة التي ستشرع في رحلة شيّقة لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أشهر لخلق قصص نجاح جديدة”.

منذ إطلاقه عام 2015، ساهم برنامجBIG بالتأثير ليس فقط على الشركات الناشئة ، بل على جميع المستفيدين من البرنامج. وقد تم تدشين برنامج BIG كجزء من خطة الشركة الاستراتيجية “Essentials 2020” وهو يعكس حرص الشركة على إحداث التنمية الاجتماعية من خلال العمل ضمن المجتمع المحلي لتعزيز النمو الاقتصادي للمجتمع والتخفيف من البطالة . ويهدف برنامج BIG لتقديم الإرشاد للشركات الأردنية الناشئة التي ترغب بالتوسع ضمن أسواق جديدة وزيادة قاعدة الزبائن.

يذكر أن برنامج BIG يركّز على تعزيز الخطط الاستراتيجية و التسويقية للرياديين، وتحسين تجربة الزبائن ودعم الأعمال.