الفيصلي يرفع وتيرة تحضيراته للمشاركة في البطولة العربية بمصر

الاصلاح نيوز–

يكثف فريق الفيصلي لكرة القدم بعد نهاية عطلة عيد الفطر، تدريباته وتحضيراته للمشاركة في منافسات بطولة الاندية العربية لكرة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من الحادي والعشرين تموز ( يوليو) ولغاية الخامس من آب( أغسطس) المقلبين بمشاركة 12 فريقا تم توزيعهم الى 3 مجموعات .

ويلعب ممثل الكرة الأردنية في المجموعة الاولى إلى جانب فرق الاهلي المصري، نصر حسين داي الجزائري، الوحدة الاماراتي، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق الزمالك المصري، الفتح الرباطي المغربي، النصر السعودي، والعهد اللبناني، وضمت المجموعة الثالثة فرق المريخ السوداني، الهلال السعودي، نفط الوسط العراقي، والترجي التونسي.

تقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد؛ حيث يتأهل بطل كل مجموعة الى دور الأربعة مع صاحب أفضل مركز ثان.

ورصدت جوائز مالية ضخمة للبطولة تجاوزت الجوائز المالية في بطولة دوري أبطال آسيا وأفريقيا؛ حيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 2.5 مليون دولار.

ويطمح ” الازرق” لتسجيل انجاز مميز، متسلحا بمعنويات مرتفعة عقب فوزه ببطولتي الدوري والكأس للموسم الماضي، اضافة لنتائجه البارزة في البطولة العربية، حيث نال الفيصلي لقب الوصيف مرة واحدة وحاز على المركز الثالث في بطولة اخرى، كما يحمل الفريق لقب كأس الاتحاد الاسيوي مرتين.

الفيصلي الذي باشر تدريباته قبل ايام بقيادة المدرب العام فراس الخلايلة ومدرب الحراس سلامة عيد، ينتظر وصول مديره الفني المونتنيغري نيبوشا يوم الثلاثاء المقبل ليبدأ في رحلة تحضيراته القوية اعتبارا من يوم الخميس المقبل، والتي تحمل معها إقامة معسكرا في العاصمة المصرية خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية التاسع عشر من الشهر المقبل.

وتواصل ادارة الفيصلي بالتنسيق مع الجهاز الفني الباحث عن تعاقد مميزة لتعزيز قدرات الفريق في الجانبين الدفاعي والهجومي، ومنها صفقة المدافع البرازيلي الذي تم الاتفاق معه على الاحتراف في الفريق في الموسم المقبل، والذي خاض تجربة في الدوري الكويتي، وينتظر ان يصل لعمان يوم الخميس المقبل ليخضع للاختبارات البدنية والفنية، وهناك مفاوضات مع لاعب أردني يعيش في أوروبا، يلعب في مركز صانع الالعاب .

ونجح الفيصلي في المحافظة على معظم قائمته التي مثلته الموسم الماضي، ومن ابرازها تواجد الثنائي المحترف البولندي لوكاس والليبي اكرم الزوي، والحارس معتز ياسين والقائد بهاء عبد الرحمن، وتم تجديد عقود ياسر الرواشدة ويوسف الرواشدة وسالم العجالين ، اضافة لتواجد ابراهيم الزواهرة، مهدي علامة، عدي زهران، ابراهيم دلدوم، انس جبارات، بلال قويدر، خليل بني عطية، وكذلك التعاقد مع ابن النادي الحارس لؤي العمايرة، محمد العلاونة وأحمد سريوة، كما شهدت تدريبات الفيصلي حضور المدافعين يوسف الألوسي وبراء مرعي بعد انتهاء فترة اعاراتهما، فيما غادر الثلاثي يوسف النبر ومحمد ابو زريق ومحمد ابو عرقوب الفريق.

وبناء على تنسيب الجهاز الفني وقع أول من امس عدد من لاعبي الفئات العمرية ومنهم عمر هاني ومحمد بني عطية ومحمد الحراحشة على كشوفات النادي بعقد يمتد إلى 5 مواسم مع الفريق الأول.