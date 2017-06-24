59 مهنة مسموح مزاولتها بالمنزل

الاصلاح نيوز–

أدرجت أمانة عمان الكبرى 59 مهنة ضمن قائمة المهن المسموح مزاولتها في المنزل استنادا لتعليمات جديدة صادرة عن مجلسها مؤخرا ستدخل حيز التنفيذ حال نشرها في الجريدة الرسمية.

وقسمت الأمانة المهن المسموح مزاولتها منزليا إلى أربغ فئات، وهي (المهن الفكرية والحرف اليدوية وتصنيع الأغذية وخدمات المنازل)، على أن لا تزيد المساحة المستغلة من المنزل عن 15% من المساحة الأرضية الإجمالية أو عن 25 مترا أو ايهما أقل شريطة عدم “الاستغلال” خارج جدران المنزل.

واشترطت الأمانة في هذه المهن أن لا تكون تتطلب معدات أو القيام بعمليات تصنيع أو انتاج أو يصدر عنها ضجيج أو اهتزاز أو وهج أو دخان أو غبار أو رائحة أو تأثير مغناطيسي أو كهربائي أو إزعاج للمجاورين.

كما اشترطت أن لا تكون ذات تأثير سلبي على الصحة العامة أو مواد “دوائية” أو تكون قابلة للإشتعال أو مواد متفجرة أو مشعة أو سامة، وأن لا تستخدم أو تستهلك البنية التحتية المخصصة للمنطقة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي بما يتجاوز عن المألوف.

كما اشترطت التعليمات أن يكون مقدم الطلب للحصول على رخصة المزاولة هو ذات الشخص وأن يسمح للأمانة بدخول المنزل للتفتيش وفقا لما هو متبع في ترخيص المهن المماثلة بالتنظيم التجاري.

وأشترطت ” الأمانة” عدم احداث تغيير في شكل المنزل الخارجي أو تأثير على ساكنيه.

وتشتمل قائمة المهن ” المسموحة” منزليا على الإستشارات الإدارية والتسويقية والغذائيية والتصميم الجرافيكي والداخلي والتحرير والتخطيط الإستراتيجي وأعمال الترجمة وتصميم الحدائق والمجوهرات والأزياء والتصميمات المتحركة ثلاثية الأبعاد وأعمال السكرتاريا والطباعة، وكتابة الاخبار الصحفية وتصميم المواد التسويقية والإعلانية والاستشارات.

ومن المسموحة ما يختص بالموارد البشرية والرسم المعماري والمحاسبة باستثناء “التدقيق على الحسابات” والإستشارات الضريبية والإقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، وأعمال المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وبيع الأجهزة المكتبية والرياضية والاستشارات بكافة انواعها وإدارة البرامج العلمية والفكرية وتصميم الرسومات والمواد الدعائية ودراسات علوم الإنسان والجينات الوراثية والبيع والتسويق عبر الإنترنت “باستثناء المهن التي تتطلب موافقات، والمهن المحظورة”.

وسمحت الأمانة بترخيص المهن اليدوية في المنزل مثل الحياكة والتطريز وزخرفة السيراميك وحياكة الحصر والسجاد وتصنيع الصابون وأغراض الزينة كالمجوهرات ونوافذ الزجاج المعشق بمعدن الرصاص والجداريات والشموع وأشغال الجلود.

وضمت فئة “الأغذية” تصنيع المربيات والمخبوزات المنزلية وتحضير الخضار والكبيس بأنواعه والجميد ومنتجاع وتحضير الأعشاب والبقوليات.

فيما اشتملت قائمة خدمات المنازل على تصليح كهرباء المنازل والصيانة المنزلية والتمريض المنزلي والمواسرجي وتنطيف المنازل والخدمات المنزلية.