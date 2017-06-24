العقبة والبحر الميت يستعدان لاستقبال آلاف الزوار

الاصلاح نيوز-

وصلت نسبة حجوزات الفنادق بمختلف تصنيفاتها بالعقبة الى 75 % مرشحة للزيادة مع اول ايام العيد، في وقت ارتفعت فيه الحجوزات الفنادق والمنتجعات في البحر الميت الى 50 %، فيما يتوقع ان تقفز الى اكثر من 80 % في اليوم الثاني للعيد.

وأمام هذه التوقعات، تجري الاستعدادت من كافة الجهات المعنية لاستقبال الزوار الذين ستتجاوز اعدادهم الآلاف خاصة في العقبة.

وبين الناطق الرسمي باسم سلطة العقبة الدكتور عبدالمهدي القطامين ان الحجوزات لعطلة العيد مبشرة، مؤكداً ان نسبة الحجوزات خلال هذه الايام وصلت الى 70 % في مختلف تصنيفات الفنادق، مشيراً الى ان السلطة اعدت برنامجا حافلا لاستقبال الزوار على مدار العطلة، كما رفعت من جاهزية كافة كوادرها لتقديم افضل الخدمات للزوار.

وأوضح ان السلطة افتتحت غرفة عمليات في مركز خدمات المدينة تعمل على مدار الساعة لتقديم ما يحتاجه الزوار من خدمات، وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها محافظة العقبة التي اعدت ايضا خطة شاملة لفترة العيد كاملة.

وقال إن الخطة شملت القطاعات الصحية والإدارية والسياحية والخدماتية بما يضمن توفير كافة سبل الراحة والامان للزائر والسائح، مشيرا الى تكثيف الرقابة على كافة المطاعم ومحلات الاغذية والمخابز لتوفير مستلزمات الزوار على أكمل وجه.

وحرصت السلطة على تحضير منظومة من النشاطات الفنية والترفيهية والفلكلورية طيلة فترة العيد وفي أماكن متفرقة من المدينة من شأنها اضفاء اجواء من الفرح على زوار العقبة واهلها وستقدم فعاليات ترفيهية للاطفال ايضا.

ولفت القطامين الى ان كوادر الرقابة الصحية في السلطة ستعمل على مدار الساعة للمحافظة على غذاء المواطن ومراقبة كافة المنشاءات التي تتعامل مع المواد الغذائية وعدم السماح بالبيع لأي مادة غذائية في غير الأماكن المخصصة لها داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع اي من الباعة المتجولين الذين قد يبيعون بعض العصائر والمواد الغذائية التي لا تكون ضمن المواصفات المطلوبة، مع التأكيد على ان الرقابة ستتلف اي مادة تصادفها معروضة بشكل مخالف لتعلميات التعامل مع الاغذية.

وأشار مسؤول الحجوزات في أحد فنادق العقبة إلى أن نسبة الحجوزات التي تمت عبر مكاتب السياحة وصلت لغاية الآن الى 73 %، مبينا أن المواطنين حجزوا عن طريق المكاتب التي تقدم لهم برنامجا سياحيا، يشمل زيارة العقبة ووادي رم.

من ناحية أخرى، توقع عاملون ان ترتفع الحجوزات الفندقية في البحر الميت الى ما يقارب من 80 % خلال ايام العيد، مشيرين الى ان الحجوزات ما زالت متدنية الا انها بدأت تنشط مع اقتراب عطلة العيد.

ويؤكد مدير الاستقبال في منتجع كراون بلازا في البحر الميت محمد ضرغام ان الحجوزات بدأت تنشط مع اقتراب العيد رغم بقاءها بمعدلات متدنية، موضحا ان عدم معرفة المواطنين بموعد العيد قلل من هذا النشاط الذي يتوقع ان يرتفع خلال اليومين المقبلين.

وأشار الى ان تراجع الحركة طيلة أيام الشهر الفضيل والتي اقتصرت على عطلة نهاية الأسبوع فقط سيدفع بالحركة السياحية الى الانتعاش خلال عطلة العيد، متوقعا ان ترتفع الحجوزات الى مستويات جيدة وقد تصل نسبة الإشغال الى 80 %.

ويلفت ضرغام الى ان قرب منطقة البحر الميت من العاصمة سيشكل حافزا للأردنيين الراغبين بالاستجمام خلال عطلة العيد، مبينا ان الحركة السياحية ستكون ضعيفة خلال اول ايام العيد فيما ستنشط خلال الايام التي تليه.

ويرى مدير العلاقات العامة في منتجع البحر الميت العلاجي محمد صبان ان الحركة السياحية في البحر الميت لا زالت متدنية، موضحا ان نسب الحجوزات لعطلة العيد التي نعول عليها كثيرا الى الان لم تزد على 50 % من حجم الاشغال في المنتجع.

ويضيف صباح ان السائح الأردني عادة ما يؤخر حجزه الى اخر يوم ما لا يعطي صورة واضحة عن الحركة خلال ايام العيد خاصة وان معظم السياحة محلية، متوقعا ان تتحسن الحركة خلال ايام العيد والعطلة والتي قد تزيد من نسبة الاشغال لتصل ما يقارب من 80 %.

ورغم الخصائص الفريدة التي يتمتع بها البحر الميت والميزات والخدمات المميزة التي تقدمها المنتجعات في المنطقة، الا ان الاوضاع غير مبشرة للموسم السياحية بحسب صباح، مبديا عدم تفائله بتحسن الحركة السياحية خلال اشهر الصيف مع عودة المغتربين والعطلة الصيفية.

من جانب آخر، اوضح مدير موقع عماد السيد المسيح (المغطس) الدكتور سليمان الفرجات ان المؤشرات للسنوات الماضية تبين ان الحركة السياحية عادة ما تشهد ازديادا خلال ايام العيد بنسب تتراوح ما بين 20 – 30 % مقارنة بالأيام العادية، خاصة وان معظمهم من المواطنين والعرب، مشيرا الى ان الحركة السياحية خلال الشهر الحالي جيدة ومن المتوقع ان ترتفع خلال أيلول (سبتمبر) المقبل.