نيمار ينفصل عن صديقته

الاصلاح نيوز –

أعلن مهاجم برشلونة والمنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار انفصاله عن الممثلة البرازيلية برونا ماركيزين بعدما استئنفا علاقتهما بداية العام الجاري.

وقال نيمار للصحافيين قبل دخوله إلى فندق فخم في ساو باولو الخميس، حيث أجرى مزاداً خيرياً: “هذه المرة الأخيرة التي اتحدث فيها عن حياتي الشخصية لأنني لا أحب هذا، ولكن لقد انفصلنا”.

وأضاف: “كان قراراً مشتركاً، هي فتاة أكن لها إعجاباً وأبذل جهدي كي تكون سعيدة، أتمنى أن تكون سعيدة والحياة ستستمر، أنهينا العلاقة كصديقين”.

وكان نيمار (25 عاماً) وماركيزين (21 عاماً) قد استئنفا علاقتهما في رأس السنة الأخيرة ووفقاً لموقع (UOL) الإخباري وقع الانفصال الأخير بينهما والذي يعد الثالث لهما بعدما طلب اللاعب الزواج من الممثلة، الأمر الذي رفضته لعدم رغبتها في الارتباط بشكل نهائي حالياً.

من ناحية أخرى، شهد المزاد الذي نظمه “مؤسسة نيمار” تبرع مهاجم برشلونة بأغراض شخصية أهداها له مشاهير مثل لاعب كرة السلة الأمريكي السابق مايكل جوردان والمغني روبرتو كارلوس.

كما تم طرح رحلة لشخصين لمشاهدة مباراة لبرشلونة ولقاء نيمار في المزاد الذي كان هدفه جمع أموال لمشروع يدفعه نيمار لمساعدة ألفين و400 طفل وشاب معوزين في مدينة برايا غراندي البرازيلية.وحضر المزاد العديد من المشاهير البرازيليين بينهم لاعبا كرة القدم السابقان ماورو سيلفا وإدو غاسبار.