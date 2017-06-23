علا الفارس لن تلتحق بروتانا

الاصلاح نيوز-

في منتصف شهر أيار الماضي، وزّعت قناة «روتانا» بياناً صحافياً أعلنت فيه عن إنضمام علا الفارس الى مجموعة الفنانين المتعاقدين “عقود الشركة والاحتكار “العملاقة في الانتاج الفني والاعلامي بعدما عملت سنوات في قناة mbc.

وكانت روتانا أوضحت في بيانها أن الفارس «لن تتأخّر بالإطلالة على جمهورها، إذ ستقدّم خلال رمضان أحد أبرز البرامج الحوارية «يا هلا رمضان» حيث ستستقبل خلاله ثلاثين من أهم الشخصيات العربية وأكثرها شعبية من مضامير مختلفة».

اللافت أن علا لم تطلّ على شاشة «روتانا» خلال شهر الصوم الحالي كما كان متوقعاً، وهذا الأمر دفع العديد من المتابعين للتساؤل عن أسباب غيابها.

تشير بعض المصادر، بحسب ما نقلت الخبر صحيفة الاخبار اللبنانية إلى أن الاعلامية والفنانة الاردنية لم تتمكّن من ترك قناة mbc، لأن العقد الموقّع بينها والشبكة يحمل بنداً جزائياً باهظاً، لذلك لم تستطع فكّ العقد وبالتالي بقيت فيها.

كذلك يرى بعضهم أن إطلالة الفارس في إحدى حلقات برنامج «رامز تحت الارض» الذي يقدمه رامز جلال يومياً على mbc، دليل على أن المقدّمة لم تنتقل إلى شاشة بل بقيت في عملها.

اللافت أنه يوم أرسلت «روتانا» بيان إنضمام الاعلامية إليها، عنونته بإسم «علا الفارس تنضمّ رسمياً إلى شبكة قنوات «روتانا»». فما الذي حصل تحديداً وأدّى إلى عدم ظهور الفارس؟