محافظ اربد يخلي منزلا ايلا للسقوط من سكانه

الاصلاح نيوز-

اخلى محافظ اربد رضوان العتوم مساء اليوم الجمعة منزلا ايلا للسقوط في بلدة المشارع بلواء الاغوار الشمالية من قاطنيه.

وبين المحافظ العتوم ان اجزاء من سقف احد غرف المنزل سقطت على الاسرة التي تسكنه مما ادى الى اصابة ربة المنزل وابنتها بكسور ورضوض تم على اثره اسعافهما الى مستشفى الامير راشد العسكري واصفا حالتهما بالمتوسطة.

واوضح الى ان اللجنة التي تم تشكيلها للكشف الحسي على المنزل بعد تصدع اجزاء من سقفه وسقوطه والمكونة من مساعد متصرف الاغوار الشمالية احمد نصير ومدير مكتب اشغال اللواء ومدير الابنية الحكومية ومدير التنمية الاجتماعية اوصت بضرورة اخلاء المنزل نظرا لما يشكله من خطر على سلامة وارواح ساكنيه.

واشار الى انه تم توقيع مالك المنزل على تعهد بترك المنزل والاقامة عند احد ابنائه ريثما يتم اجراء الصيانة اللازمة له لافتا الى انه تم تامين العائلة بالمواد التموينية والمواد الضرورية الاخرى كما تم توفير كرسي متحرك لرب الاسرة كونه من ذوي الاعاقة الحركية.

بترا