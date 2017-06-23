منتخب النشميات يتقدم مركزين على سلم الفيفا

الاصلاح نيوز-

تقدم المنتخب الاردني لكرة القدم للسيدات مركزين ، الى المركز 50 عالميا على سلم ترتيب الفيفا ، وفقا لما نشره فيفا الجمعة .وبحسب الموقع فان المنتخب الاردني كان من نشاطا من حيث عدد المباريات التي لعبها بواقع 5 مباريات .وفي الصدارة، تمكّنت ألمانيا في النسخة السابقة من الترتيب العالمي من الإطاحة بالمنتخب الأميركي عن المركز الأول وذلك للمرة الأولى منذ آذار 2015، إلا أن بنات العمّ سام عدن من جديد للمركز الأول بفضل انتصارات مشرّفة متتالية أمام روسيا (مرتين) والسويد والنرويج.وفي نادي العشرة الكبار، استعادت كندا المركز الرابع من إنجلترا بفضل فوز وديّ على السويد. من جهتهن، تراجعت السويديات ثلاثة مراكز إلى التاسع، هو أسوأ تصنيف في تاريخهن.

كذلك عادت ثمانية منتخبات إلى قائمة التصنيف بفضل خوضها مجموعة من المباريات التنافسية والأخرى الودية في أرجاء العالم وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمنتخبات المصنفة بواقع سبعة مقارنة بنسخة آذار 2017، ليصبح 122 فريقاً.وقال الموقع ان اللافت في الترتيب ، تقدم الأردن (50، +2) وسوريا (114، +1) والعراق (117، +1) وهي المراكز الأفضل لهذه المنتخبات.

وسيتم الإعلان عن النسخة القادمة من تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات بتاريخ 1 أيلول 2017.تاليا نبذة عن الترتيب بحسب موقع الفيفا :المتصدر الولايات المتحدة الأميركيةالارتقاء إلى العشرة الأوائل : لا يوجدالخروج من العشرة الأوائل : لا يوجدمجموع المباريات خلال الشهر 116 مباراةالفريق صاحب أكبر عدد من المباريات البحرين، اليونان، العراق، الأردن، كوريا الشمالية، الفلبين، طاجيكستان، الإمارات العربية المتحدة (5 مباريات لكل منها)أكبر ارتقاء من حيث المراكز: لم يتقّدم أي منتخب أكثر من مركزينأكبر تراجع من حيث المراكز : ليتوانيا ولوكسمبورج (تراجع كل منهما 10 مراكز) أكبر ارتقاء من حيث النقاط مولدوفا (صعدت 41 نقطة)أكبر تراجع من حيث النقاط إستونيا (تراجعت 45 نقطة)