الولايات المتحدة تعلق وارداتها من اللحوم البرازيلية

الاصلاح نيوز-

علقت الولايات المتحدة يوم الخميس جميع وارداتها من لحم البقر الطازج من البرازيل، بسبب ما وصفته وزارة الزراعة بـ ‘مخاوف متكررة بشأن سلامة المنتجات’.

وفي مارس (آذار)، قالت السلطات البرازيلية إنها تحقق في أدلة تفيد بأن المسؤولين الحكوميين كانوا يتلقون رشاوى لتسهيل بيع اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وفرض عدد من الدول بما فيها أعضاء بالاتحاد الأوروبى واليابان قيوداً على الواردات من البرازيل، بينما قررت الولايات المتحدة اختبار جميع اللحوم المستوردة من هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن 11% من منتجات لحوم البقر الطازجة من البرازيل لم تجتز اختبارات السلامة، مقارنة بنسبة 1% من بقية العالم.

وأضافت أن هيئة السلامة والتفتيش على الأغذية في البلاد رفضت 1.9 مليون رطل من لحوم البقر الطازجة من البرازيل منذ تقديم التدابير الجديدة.

يشار إلى أن البرازيل هي أكبر مصدر للحوم في العالم، بمبيعات بلغت أكثر من 14 مليار دولار في عام 2016.

د ب أ